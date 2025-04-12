Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Человеческое тело, как проекция тела Вселенной

Человеческое тело, как проекция тела Вселенной

Одним из самых известных материалов рассказывающих о данном вопросе является так называемая Изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста (возможно это искаженное при попытке перевода с древнеславянского имя Хорса Трисветлого):«Не ложь говорю, а истину изрекаю.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Тело это место Локолизации Твоего Духа
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16 час.
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