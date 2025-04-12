Человеческое тело, как проекция тела Вселенной

Одним из самых известных материалов рассказывающих о данном вопросе является так называемая Изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста (возможно это искаженное при попытке перевода с древнеславянского имя Хорса Трисветлого):«Не ложь говорю, а истину изрекаю.