Пентагон объяснил затруднения в передаче Украине военной помощи

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что у ведомства имеются формальные полномочия на выделение Украине военной помощи в размере 4,2 миллиарда долларов, объяснив, что на деле имеются затруднения в передаче этих средств Киеву без одобрения Конгресса.
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