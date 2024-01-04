Пентагон объяснил затруднения в передаче Украине военной помощи

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что у ведомства имеются формальные полномочия на выделение Украине военной помощи в размере 4,2 миллиарда долларов, объяснив, что на деле имеются затруднения в передаче этих средств Киеву без одобрения Конгресса.