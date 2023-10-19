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Участники заседания Совета ООН по правам человека отвернулись от посла США

Участники заседания Совета ООН по правам человека отвернулись от посла США

На заседании Совета ООН по правам человека в Женеве устроили бойкот послу США Мишель Тейлор. Примерно половина участников встречи встали и развернулись во время ее выступления, сообщил в X (бывшем Twitter) журналист Сулейман Ахмед.

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