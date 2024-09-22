Полковник Ходаренок призвал выделить БПЛА в отдельный род войск ВС России

Беспилотники (БПЛА) необходимо выделить в России в отдельный род войск Вооруженных сил, заявил выпускник Военной академии Генштаба ВС РФ полковник отставке Михаил Ходаренок в статье, опубликованной 22 сентября «Газетой.
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