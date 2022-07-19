Пепе Эскобар: Россия и Китай еще даже не начали причинять боль Западу

Захватывающее летнее суицид-шоу, которое в настоящее время демонстрируется по всей Европе, продолжается полным ходом, вызывая изумление Глобального Юга: дрянной ремейк «Гибели богов», в котором вагнеровское величие заменено вульгарным тверкингом.