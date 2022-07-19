Сила в правде

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  • Vladimir Matkarimov
    ДЕБИЛ!!!Экс-президент Пол...
  • Сергей ницак
    ...вот, бля буду, пока её туда-сюда возили и балансировка нарушена и центровка сдвинута, ну никак её низзя ставить!!!Приятно оказаться...

Пепе Эскобар: Россия и Китай еще даже не начали причинять боль Западу

Пепе Эскобар: Россия и Китай еще даже не начали причинять боль Западу

Захватывающее летнее суицид-шоу, которое в настоящее время демонстрируется по всей Европе, продолжается полным ходом, вызывая изумление Глобального Юга: дрянной ремейк «Гибели богов», в котором вагнеровское величие заменено вульгарным тверкингом.

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