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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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  • igor vinogradov
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Медведев призвал пленных украинцев "казнить, казнить и казнить"

Медведев призвал пленных украинцев "казнить, казнить и казнить"

Также он написал несколько строк из стихотворения Константина Симонова Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал в своем Telegram-канале казнить пленных украинских военнослужащих на СВО.

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igor vinogradov
дебил..
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