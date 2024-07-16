Медведев призвал пленных украинцев "казнить, казнить и казнить"

Также он написал несколько строк из стихотворения Константина Симонова Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал в своем Telegram-канале казнить пленных украинских военнослужащих на СВО.
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