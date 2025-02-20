В Якутии осудят экс-директора управляющей компании, уклонявшуюся от оплаты 8 млн рублей долга за тепло

В Республике Саха (Якутия) следователями отдела МВД России по Алданскому району окончено расследование уголовного дела о подделке документов и покушении на причинение имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации.
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