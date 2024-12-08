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Водопад образовался в подъезде одного из домов Читы

Водопад образовался в подъезде одного из домов Читы

В подъезде дома №6 по улице Строителей образовался водопад. Об этом ZAB.RU сообщила жительница дома.«У нас чем дальше, тем интереснее: вчера перемерзла вода, РУЭК бездействовал, а сегодня вот такой ужас: порвало трубу и все этажи топит, мы снова без воды», - рассказала собеседница редакции.

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