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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Евгения Медведева взялась за другую профессию

Фигуристка Евгения Медведева почувствовала власть. Спортсменка стала героиней нового шоу «Кем будет дальше?» от Skillbox, где рассказала о планах после завершения спортивной карьеры и нашла новую профессию с помощью профориентационного теста.

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