Путин рассказал, что всегда борется с желанием «врезать»

«Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь», — рассказал он в документальном фильме.фото: kremlin.ruПрезидент Владимир Путин признался, что старается сохранять хладнокровие и сдержанность, но у него всегда есть желание «врезать».
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