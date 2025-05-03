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Путин рассказал, что всегда борется с желанием «врезать»

Путин рассказал, что всегда борется с желанием «врезать»

«Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь», — рассказал он в документальном фильме.фото: kremlin.ruПрезидент Владимир Путин признался, что старается сохранять хладнокровие и сдержанность, но у него всегда есть желание «врезать».

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