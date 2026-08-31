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Татар-информ

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В Набережных Челнах выберут лучшего водителя грузовика страны

В Набережных Челнах выберут лучшего водителя грузовика страны

Со 2 по 4 сентября в Набережных Челнах пройдет Всероссийский конкурс «Лучший водитель грузовика». Профессионалы со всей страны продемонстрируют мастерство управления грузовым транспортом, а общий призовой фонд соревнований составит 1 млн рублей.

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