Мизулина отказалась ответить, почему у нее нет детей

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, выступающая в поддержку традиционных ценностей и запрета идеологии чайлдфри, отказалась ответить на вопрос журналистки о том, почему она сама не имеет детей.
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