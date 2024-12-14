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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вегас» продлил Колесара на 3 года с кэпхитом 2,5 млн долларов. У форварда 84 очка и 1001 силовой прием в 304 матчах в НХЛ

В текущем 27-летний игрок провел 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (7+4) очков при 90 силовых приемах (лучший показатель в команде) и полезности «+4».

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