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Бойцы ЧВК “Вагнер” рассказали о применении нестандартных приемов боя под Артемовском

Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали РИА Новости, что им пришлось использовать нестандартные методы ведения боя против киевских сил во время сражения под Артемовском.

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