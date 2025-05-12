В старом калужском ТЮЗ-е сыграли последний спектакль - впереди открытие нового

Был сыгран последний спектакль в старом здании Театра Юного Зрителя в Калуге на Театральной улице. Новый ТЮЗ откроется 2 июняhtml Был сыгран последний спектакль в старом здании Театра Юного Зрителя в Калуге на Театральной улице.