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Алькарас о поражении от Джоковича: «Теперь знаю все, в чем мне нужно прибавить. Забуду прошлые матчи с ним и сосредоточусь на этом»

Испанец проиграл 3:6, 2:6. – Мне было трудно осознать результат. Минут 15-20 после матча я был немного подавлен.

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