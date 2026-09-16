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Царьград

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Одесса, Харьков, Киев – русские города. "Тайна Анкориджа" и последствия - в прямом эфире: "Отвести войска не с Донбасса, а со всей Украины"

Одесса, Харьков, Киев – русские города. "Тайна Анкориджа" и последствия - в прямом эфире: "Отвести войска не с Донбасса, а со всей Украины"

В прямом эфире зампред Госдумы Пётр Толстой объяснил, почему на фоне всех дискуссий о потенциальном мире в украинском конфликте, не стоит обращать внимание на нефть, Трампа, его представителей и т.

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