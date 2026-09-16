Одесса, Харьков, Киев – русские города. "Тайна Анкориджа" и последствия - в прямом эфире: "Отвести войска не с Донбасса, а со всей Украины"

В прямом эфире зампред Госдумы Пётр Толстой объяснил, почему на фоне всех дискуссий о потенциальном мире в украинском конфликте, не стоит обращать внимание на нефть, Трампа, его представителей и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Без России никак....
- ХЛ Американский само...
- Заместитель главы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым