От комика до диктатора: как изменилась Украина за шесть лет правления Зеленского

20 мая исполняется шесть лет президентства Владимира Зеленского. «ФедералПресс» вспоминает, как комик стал главой государства, какие реформы обещал и почему теперь его обвиняют в провале мирных инициатив и ужесточении внутренней политики.
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