В России разработали систему защиты аэропортов от БПЛА

В России провели испытания новой системы защиты аэропортов от беспилотников. Она позволит сорвать атаки противника, не мешая работе радиотехнического обеспечения полетов (РТОП) и связи во время взлета и посадки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии