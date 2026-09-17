Дрю Даути назначен капитаном «Лос-Анджелес Кингз» в новом сезоне НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, защитник Дрю Даути, назначен капитаном хоккейного клуба «Лос-Анджелес Кингз» на предстоящий сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает пресс-служба клуба.
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