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Аргументы недели

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Для старшеклассников утвердили новый стандарт обучения

Для старшеклассников утвердили новый стандарт обучения

Минпросвещения утвердило новый федеральный государственный образовательный стандарт для 10–11-х классов.

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