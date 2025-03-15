Выпускники школ могут подавать документы в колледжи и техникумы с помощью онлайн-сервиса

Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин Выпускники российских школ получат возможность подавать документы в колледжи и техникумы, работающие при вузах, с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн».
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