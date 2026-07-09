Общественник Ручин: КПК отличается неотъемлемой связью партии и народа

Чунцин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Председатель Саратовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы, доцент Саратовского государственного университета Владимир Ручин изложил свое понимание роли КПК в развитии современного Китая.
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