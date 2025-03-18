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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петрушин из «Зоркого» перешел в монгольский «Хангарьд». Игрок сам сделал видеонарезку и разослал агентам

25-летний защитник подписал контракт с местным «Хангарьдом». По информации телеграм-канала «незаметный футбол», Петрушин самостоятельно сделал видеонарезку своих лучших моментов и распространил ее с помощью агентов.

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