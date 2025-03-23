Татарстанцев в конце апреля ждет короткая рабочая неделя

Последняя рабочая неделя апреля 2025 года будет состоять всего из трех дней — с 28 по 30 апреля. Четверг, 1 мая, объявлен выходным праздничным днем, что приведет к сокращению рабочего дня в среду, 30 апреля, на один час.
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