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Девушка из Мценска даст отпор любой шпане

Девушка из Мценска даст отпор любой шпане

Воспитанница Мценского филиала № 2 школы Олимпийского резерва Елизавета Дмитричева стала золотым и серебряным призёром первенства мира по всестилевому карате в категориях «Ограниченный контакт» и «Ката-соло с предметом» возрастной группы 16-17 лет.

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