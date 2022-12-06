Девушка из Мценска даст отпор любой шпане

Воспитанница Мценского филиала № 2 школы Олимпийского резерва Елизавета Дмитричева стала золотым и серебряным призёром первенства мира по всестилевому карате в категориях «Ограниченный контакт» и «Ката-соло с предметом» возрастной группы 16-17 лет.