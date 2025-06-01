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Юрист Иващенко призвала не выбрасывать старые квитанции об оплате ЖКУ дольше трех лет

Юрист Иващенко призвала не выбрасывать старые квитанции об оплате ЖКУ дольше трех лет

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко рекомендовала россиянам хранить квитанции об оплате ЖКХ больше трех лет, чтобы при необходимости доказать отсутствие долгов за «коммуналку», пишет «ПРАЙМ».

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