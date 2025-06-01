Юрист Иващенко призвала не выбрасывать старые квитанции об оплате ЖКУ дольше трех лет

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко рекомендовала россиянам хранить квитанции об оплате ЖКХ больше трех лет, чтобы при необходимости доказать отсутствие долгов за «коммуналку», пишет «ПРАЙМ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии