БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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УКРАИНА: НОВОСТИ 25.06.2022 вечер

УКРАИНА: НОВОСТИ 25.06.2022 вечер

Французский Генштаб сомневается в попадании САУ CAESAR в руки российских военных Французское Минобороны отреагировало на информацию о попадании двух 155-мм самоходных колесных гаубиц CAESAR, поставленных на Украину, в руки российских военных.

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