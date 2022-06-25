УКРАИНА: НОВОСТИ 25.06.2022 вечер

Французский Генштаб сомневается в попадании САУ CAESAR в руки российских военных Французское Минобороны отреагировало на информацию о попадании двух 155-мм самоходных колесных гаубиц CAESAR, поставленных на Украину, в руки российских военных.
Французский Генштаб сомневается в попадании САУ CAESAR в руки российских военных Французское Минобороны отреагировало на информацию о попадании двух 155-мм самоходных колесных гаубиц CAESAR, поставленных на Украину, в руки российских военных.
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