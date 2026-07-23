ЕК оштрафовала Google на €890 млн за нарушение цифровых норм ЕС

23 июля 2026 года Еврокомиссия объявила о наложении на Google штрафа в размере 890 млн евро. Как сообщается в решении регулятора, компания признана виновной в нарушении цифровых норм, действующих в Европейском союзе.
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