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ИЗВЕСТИЯ iz

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Путин раскрыл основные задачи партии «Новые люди»

Путин раскрыл основные задачи партии «Новые люди»

Действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин в ночь на 18 марта в своем избирательном штабе в Гостином дворе заявил, что фокус внимания партии «Новые люди» сосредоточен на том, чтобы создать для российского бизнеса благоприятные условия развития.

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Комментарии
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Марина Трянина
эта партия ничего хорошего для страны сделать не сможет, будет копошиться и радеть за укрупнение собственного бизнеса.... ее состав (Даванков - яркий представитель) слишком ограничен в своем мировоззрении, масштабности и понимания проблем им не хватает...
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19 час.
EV
Evgeni Velesik
Какая это партия? Как она проползла в Думу? Таких партий десятки вам Титов образует на раз-два! Не лучше ли иметь Две партии? И прекратить выбирать депутатов оптом!
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18 час.

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