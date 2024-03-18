Путин раскрыл основные задачи партии «Новые люди»

Марина Трянина

эта партия ничего хорошего для страны сделать не сможет, будет копошиться и радеть за укрупнение собственного бизнеса.... ее состав (Даванков - яркий представитель) слишком ограничен в своем мировоззрении, масштабности и понимания проблем им не хватает...