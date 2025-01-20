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Игра в запас: выйдет ли Матвей Сафонов на поле в Лиге чемпионов

Игра в запас: выйдет ли Матвей Сафонов на поле в Лиге чемпионов

Российские футболисты примут участие в еврокубковых матчах на этой неделе. Только в Лиге чемпионов в предстоящем предпоследнем туре общего этапа сыграют три команды, в составе которых могут выйти на поле наши легионеры.

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