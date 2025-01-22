Киев ждёт отправки "элитных" подразделений: свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

"Два майора" рассказали о ситуации на передовой и в Курской области на 22 января.Накануне вечером над Крымом сбили семь дронов противника, к полуночи — ещё девять в Ростовской области, а уже ночью губернатор Воронежской области сообщил об одном сбитом в небе над регионом беспилотнике.