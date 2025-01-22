Киев ждёт отправки "элитных" подразделений: свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

"Два майора" рассказали о ситуации на передовой и в Курской области на 22 января.Накануне вечером над Крымом сбили семь дронов противника, к полуночи — ещё девять в Ростовской области, а уже ночью губернатор Воронежской области сообщил об одном сбитом в небе над регионом беспилотнике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Радость быстро сменилась негодованием": Путин преподнёс Байдену сюрприз на прощание
- "Горжусь тем, что мы бомбим Россию": Экс-охранник президента замолчал навсегда. Скандал отгремел - теперь панихида
- Скандал с квартирами для мигрантов в Мытищах перерос в уголовное дело? Глава СК сказал своё веское слово
Свежие комментарии