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Царьград

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Путин срочно прибыл в Кремль: После доклада из зоны СВО - плохие новости для врага. Что ещё известно?

Путин срочно прибыл в Кремль: После доклада из зоны СВО - плохие новости для врага. Что ещё известно?

Поздним вечером 8 июня президент России Владимир Путин прибыл в Кремль. Об этом сообщил Telegram-канал "Вы слушали Маяк", опубликовав видео с президентским кортежем, который направлялся к официальной резиденции главы государства.

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