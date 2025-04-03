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Стало известно, какие иномарки можно купить в России до 150 тысяч рублей

Стало известно, какие иномарки можно купить в России до 150 тысяч рублей

Самой доступной машиной оказался седан Daewoo Nexia.Весной 2025 года автодилеры стали предлагают зарубежные автомобили на вторичном рынке по весьма доступным ценам, начиная с отметки в 150 тысяч рублей.

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