Минэк и регионы против «донастройки» налоговых льгот

Минэкономразвития и некоторые регионы выступили против изменений, предлагаемых Минфинов, согласно которым будет ограничена сумма налоговых льгот для новых резидентов размером фактических расходов на капитальные вложения, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на отзывы ведомства и регионов.