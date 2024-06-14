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Прокурор потребовал 24 года за убийство, совершенное по заказу Зимина

Прокурор потребовал 24 года за убийство, совершенное по заказу Зимина

Прокуратура потребовала приговорить бывшего члена Коптевской ОПГ Сергея Замараева к 24 годам лишения свободы по делу об убийствах, которые были совершены по заказу Сергея Зимина, брата предпринимателя Бориса Зимина*, сообщает пресс-служба Коптевского районного суда г.

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