Парламентская газета

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День 25 декабря в истории

День 25 декабря в истории

Католическое Рождество. Рождество — один из главных христианских праздников. В ночь с 24 на 25 декабря его отмечают католики, протестанты и прихожане 11 православных церквей (в том числе Александрийской, Кипрской, Болгарской, Румынской и Элладской).

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