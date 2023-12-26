Воздушную сказку в преддверии Нового года для многодетной семьи из Новосибирска воспитывающей детей из ЛНР организовали сотрудники транспортной полиции Сибири и Новосибирской транспортной прокуратуры

Экскурсию в Международный аэропорт Новосибирска (Толмачёво) имени Александра Ивановича Покрышкина для семьи Алексея и Оксаны Латынцевых организовали сотрудники Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, Новосибирской транспортной прокуратуры, линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачёво, при поддержке работников авиационного транспорта.