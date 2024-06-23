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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Главный врач отряда ФМБА на Играх БРИКС: «За время проведения Игр зафиксировано более 30 обращений спортсменов к нашим психологам»

Главный врач отряда Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России на Играх БРИКС Андрей Абрамов рассказал, сколько атлетов и членов делегаций обращались за медицинской помощью.

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