Военное обозрение

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Американская газета: Вашингтон готовит экономические меры в отношении Киргизии из-за обхода антироссийских санкций

Американская газета: Вашингтон готовит экономические меры в отношении Киргизии из-за обхода антироссийских санкций

Уже очевидно, что Запад не сумел подорвать экономику и политический строй России путем введения тысяч всевозможных ограничений против нашего государства, бизнеса и отдельных граждан.

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