Петербург оказался в тройке регионов России, где проживает самое большое число детей мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
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Петербург оказался в тройке регионов России, где проживает самое большое число детей мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.