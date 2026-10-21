© Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOMС наступлением холодов окна могут нуждаться в регулировке. Зимний и летний режимы — это регулировка силы прижима створки к раме с помощью фурнитуры.
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