Работникам культуры, которые оказывают помощь в сборе и доставке гуманитарных грузов военнослужащим в зону проведения СВО, были приподнесены розы из гильз боевых снарядов.
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Работникам культуры, которые оказывают помощь в сборе и доставке гуманитарных грузов военнослужащим в зону проведения СВО, были приподнесены розы из гильз боевых снарядов.