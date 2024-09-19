Мошенники начали использовать для обмана южноуральцев QR-коды

Киберполицейские рассказали о новой схеме обмана. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с развитием бесконтактных платежей и цифровых технологий, злоумышленники стали активно использовать поддельные QR-коды.
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