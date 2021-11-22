Пресс-бюро Службы внешней разведки России прокомментировало западные публикации с информацией, что Москва якобы готовит масштабное Сообщение Российская разведка ответила на информацию о подготовке «вторжения» на Украину появились сначала на Листай.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России прокомментировало западные публикации с информацией, что Москва якобы готовит масштабное Сообщение Российская разведка ответила на информацию о подготовке «вторжения» на Украину появились сначала на Листай.
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