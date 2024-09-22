Как православные «Сорок сороков» объявили войну Кашпировскому. «Сейчас другая Россия!»

Директор Кашпировского пообещал подать заявление на «Сорок сороков»Анатолий КашпировскийЗамир Усманов/Global Look Press Возвращение легендарного экстрасенса Кашпировского в Москву обернулось конфликтом с православным движением «Сорок сороков».
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