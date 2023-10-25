Си Цзиньпин: Китай готов сотрудничать с США и преодолевать разногласия

ПЕКИН (ИА Реалист). Лидер Китая Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина сотрудничать с Вашингтоном. Способность США и КНР установить «правильный» путь взаимоотношений будет иметь решающее значение для мира, сказал Си в письме, направленном на ежегодный ужин Национального комитета по американо-китайским отношениям со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
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