Си Цзиньпин: Китай готов сотрудничать с США и преодолевать разногласия

ПЕКИН (ИА Реалист). Лидер Китая Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина сотрудничать с Вашингтоном. Способность США и КНР установить «правильный» путь взаимоотношений будет иметь решающее значение для мира, сказал Си в письме, направленном на ежегодный ужин Национального комитета по американо-китайским отношениям со штаб-квартирой в Нью-Йорке.