В гармонии с собой.

В государственном учреждении образования ´Бобруйский районный социально-педагогический центр´ 28 ноября состоялось очередное занятие клуба приемных родителей и родителя-воспитателя ´Тепло души´, которое было посвящено профилактике эмоционального выгорания замещающих родителей.
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