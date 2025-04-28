Баранец указал на главную трагедию дела генерала Попова

АС

Александр Смелов

Все органы власти имеют возможность информировать народ о своей деятельности. Но все они этим пользуются исключительно для своей пользы - лицемерного создания положительного своего образа. Народ видит недостатки власти в управлении государством исключительно в каких-то криминальных случаях. Чего-либо публично-критического в свой адрес власти уже давно не допускают. Поэтому нет ничего удивительного в том, что народу не раз,ясняют ни причины столь долгой СВО с одной лишь страной, ни причины столь постоянного обнищания народа, ни причины ни одного более-менее значимого события в стране! Что уж говорить при этом про Курск, про Белгород, про пожары по всей стране не один год, про ... А ещё классик наш давно указал причину всего такого: " За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку!"