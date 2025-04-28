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Баранец указал на главную трагедию дела генерала Попова

Баранец указал на главную трагедию дела генерала Попова

Царьград Коллаж Царьграда Баранец указал на главную трагедию дела генерала Ивана Попова.

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Комментарии
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АС
Александр Смелов
Все органы власти имеют возможность информировать народ о своей деятельности. Но все они этим пользуются исключительно для своей пользы - лицемерного создания положительного своего образа. Народ видит недостатки власти в управлении государством исключительно в каких-то криминальных случаях. Чего-либо публично-критического в свой адрес власти уже давно не допускают. Поэтому нет ничего удивительного в том, что народу не раз,ясняют ни причины столь долгой СВО с одной лишь страной, ни причины столь постоянного обнищания народа, ни причины ни одного более-менее значимого события в стране! Что уж говорить при этом про Курск, про Белгород, про пожары по всей стране не один год, про ... А ещё классик наш давно указал причину всего такого: &quot; За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку!&quot;
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3 час.
АС
Александр Сысоев
У тех, кто посадил генерала Попова,  на совести (хотя о какой совести может  идти речь?) сотни (если не тысячи) напрасно погибших войнов России из-за их бездарного управления. Попов своим демаршем непростительно нарушил воинскую субординацию? Так лишите его воинского звания, но судить за коррупцию... Дебилы трусливые, вы хоть понимаете, что этой своей жестокой и трусливой ложью вы наносите гораздо больший вред армии, чем Попов. Вот вы, по моему мнению, и есть государственные преступники. &quot;Вы, жадною толпой стоящие у трона...., таитесь вы под сению закона, пред вами суд и  правда: все молчи! Но есть и божий суд...&quot;
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2 час.
Галина 123
Нет пророка в своём Отечестве. &quot;Новый Христос&quot; в лице генерала Ивана Попова в пасхальную неделю попал под неправедное судилище. Как всё символично и как мерзко на душе...
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1 час.
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