Царьград Коллаж Царьграда Баранец указал на главную трагедию дела генерала Ивана Попова.
Баранец указал на главную трагедию дела генерала Попова
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Смелов
Все органы власти имеют возможность информировать народ о своей деятельности. Но все они этим пользуются исключительно для своей пользы - лицемерного создания положительного своего образа. Народ видит недостатки власти в управлении государством исключительно в каких-то криминальных случаях. Чего-либо публично-критического в свой адрес власти уже давно не допускают. Поэтому нет ничего удивительного в том, что народу не раз,ясняют ни причины столь долгой СВО с одной лишь страной, ни причины столь постоянного обнищания народа, ни причины ни одного более-менее значимого события в стране! Что уж говорить при этом про Курск, про Белгород, про пожары по всей стране не один год, про ... А ещё классик наш давно указал причину всего такого: " За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку!"
Ответить
3 час.
АС
Александр Сысоев
У тех, кто посадил генерала Попова, на совести (хотя о какой совести может идти речь?) сотни (если не тысячи) напрасно погибших войнов России из-за их бездарного управления. Попов своим демаршем непростительно нарушил воинскую субординацию? Так лишите его воинского звания, но судить за коррупцию... Дебилы трусливые, вы хоть понимаете, что этой своей жестокой и трусливой ложью вы наносите гораздо больший вред армии, чем Попов. Вот вы, по моему мнению, и есть государственные преступники. "Вы, жадною толпой стоящие у трона...., таитесь вы под сению закона, пред вами суд и правда: все молчи! Но есть и божий суд..."
Ответить
2 час.
Галина 123
Нет пророка в своём Отечестве. "Новый Христос" в лице генерала Ивана Попова в пасхальную неделю попал под неправедное судилище. Как всё символично и как мерзко на душе...
Ответить
1 час.
Свежие комментарии