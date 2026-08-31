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Газета.ру

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Мэр Орлов: жильцов пострадавшего в Екатеринбурге дома разместили в школах

Мэр Орлов: жильцов пострадавшего в Екатеринбурге дома разместили в школах

Жильцов пострадавшего от атаки БПЛА дома в Екатеринбурге разместили в пунктах временного размещения (ПВЗ) — двух школах и культурном центре «Елизаветинский».

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